Италия

Нападающий продолжит карьеру в родной команде.

Универсальный форвард Лука Гальяно прервал аренду в Авеллино и вернулся в Кальяри — сообщил официальный сайт "островитян".

Лука дебютировал в первой команде Кальяри в 2020 году, сыграв два матча и забив гол (Ювентусу) в Серии А), однако не смог закрепиться в основном составе.

Сезон-2020/21 21-летний футболист провел в аренде в Ольбии, а первую половину сезона 2021/22 — в Авеллино.

Всего за время выступлений в Серии С Гальяно провел 33 матча и забил 4 мяча.