Итальянец присоединится к канадскому клубу летом.
Лоренцо Инсинье, Getty Images
04 января 2022, 23:23
Нападающий Наполи Лоренцо Инсинье подписал предварительный контракт с Торонто, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Инсинье встретился с представителями Торонто в Риме и подписал подпись под пятилетним контрактом с клубом. Итальянский вингер присоединится к "красным" в июле, когда он получит статус свободного агента.
Инсинье является воспитанником Наполи, дебютировав в первой команде в январе 2010-го. В текущем сезоне 30-летний игрок провел 18 поединков в футболке "адзурри", отличившись пятью голами и шестью ассистами.
Ранее сообщалось, что Торонто предложил Инсинье зарплату в размере 8 млн евро в год.