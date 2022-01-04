Италия

Итальянец присоединится к канадскому клубу летом.

Нападающий Наполи Лоренцо Инсинье подписал предварительный контракт с Торонто, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Инсинье встретился с представителями Торонто в Риме и подписал подпись под пятилетним контрактом с клубом. Итальянский вингер присоединится к "красным" в июле, когда он получит статус свободного агента.

Инсинье является воспитанником Наполи, дебютировав в первой команде в январе 2010-го. В текущем сезоне 30-летний игрок провел 18 поединков в футболке "адзурри", отличившись пятью голами и шестью ассистами.

Ранее сообщалось, что Торонто предложил Инсинье зарплату в размере 8 млн евро в год.