Италия

Итальянский форвард может получить трехлетний контракт в МЛС.

Полузащитник Наполи Лоренцо Инсинье может покинуть команду по завершению своего контракта. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, в услугах 30-летнего итальянца заинтересован Торонто, который готов предложить футболисту трехлетний контракт с окладом в 8 миллионов евро в год.

Напомним, действующий контракт Инсинье с "неаполитанцами" рассчитан до лета 2022 года. Стороны обсуждали новое соглашение, но пока не нашли компромисс.

В нынешнем сезоне Инсинье провел 18 поединков, в которых забил пять голов и отдал шесть ассистов.

Ранее сообщалось, что Инсинье сдал положительный тест на коронавирус.