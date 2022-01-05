Италия

Камерунский голкипер летом этого года присоединится к "нерадзурри".

Вратарь Аякса Андре Онана подписал контракт с миланским Интером, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По информации источника, 25-летний камерунец успешно прошел медицинское обследование в Милане, после чего поставил свою подпись под контрактом на пять лет. Оклад футболиста составит три миллиона евро в год.

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Также отмечается, что Онана присоединится к Интеру предстоящим летом на правах свободного агента, когда у него закончится контракт с нидерландским клубом.

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