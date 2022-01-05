Италия

Украинский специалист поблагодарил болельщиков за поддержку.

Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко, вылечившийся от коронавируса, в своем Instagram подтвердил, что именно он будет руководить "грифонами" в матче против Сассуоло.

"Спасибо всем за все сообщения со словами поддержки, которые я получил в последние дни. Вечером я получил результат тестирования на коронавирус, и мой тест оказался отрицательным. Поэтому я буду со своей командой на матче с Сассуоло. Еще раз спасибо всем. Вперед, Дженоа!" — написал Шевченко.

Ранее своими ожиданиями перед матчем с Сассуоло поделился ассистент украинца Мауро Тассотти.

Матч Сассуоло — Дженоа состоится завтра, 6 января, в 17:30 по киевскому времени. После 19 игр Дженоа занимает 18 место, набрав 11 очков, а у Сассуоло 24 балла и 13 строчка.

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