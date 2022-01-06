Специалист поделился мнением о прошедшем мачте.
Андрей Шевченко, Getty Images
06 января 2022, 20:55
Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко прокомментировал ничью в матче 20 тура Серии А против Сассуоло (1:1).
"Сегодня понравился настрой команды, важно было увезти домой очки. Сассуоло играет очень хорошо, они знают друг друга, очень организованны. Нам было непросто, но ребята приехали сюда бороться и выложились на 110%.
Мы отказались от атакующей игры, чтобы защитить ворота. Сейчас мы должны отказаться от чего-то, чтобы набирать максимум очков, что мы можем.
Трансферый рынок? Я работаю с игроками, которые у меня есть, и я доволен тем отношением, которое они проявляют работе. Трансферы зависят от клуба".
Также Шевченко прокомментировал дебют Хефти и рассказал о возможных подписаниях.
"Хефти? В первом тайме он выступил очень хорошо, затем он немного устал, и мы его поменяли. Но ему также нужно время на адаптацию и привыкнуть к тренировкам.
Система игры зависит от состава. На данный момент я не могу выставить схему 4-3-3. Миранчук? Я лишь даю потенциальные кандидатуры на усиление директору Дженоа, а там выбор за ним и президентом", — сказал Шевченко.
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