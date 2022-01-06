Италия

Команда Андрея Шевченко забила первой, но удержать победный счет не смогла.

В поединке 20 тура итальянской Серии А Дженоа в гостях под руководством Андрея Шевченко расписала мировую с Сассуоло.

Встреча закончилась со счетом 1:1. Счет в матче был открыт уже на седьмой минуте, когда одна из редких атак "грифонов" привела к результативному удару в исполнении Маттиа Дестро.

После пропущенного гола хозяева всеми силами пытались продавить оборону Дженоа, но на перерыв команды ушли с минимальным перевесом в счете в пользу "грифонов".

В начале второго тайма Доменико Берарди все же нашел брешь в обороне гостей и сравнял счет в матче.

Несмотря на все усилия Сассуоло больше не смог забить, а это означало, что команда Андрея Шевченко набрала важное очко, так как его коллектив продолжает битву за выживание в Серии А.

После 20 игр Дженоа набрала 12 очков и остается на предпоследнем, 19 месте в турнирной таблице Серии А, а у Сассуоло 25 баллов и 13 строчка.

Сассуоло — Дженоа 1:1

Голы: Берарди, 55 — Дестро, 7.

Сассуоло: Консильи — Тольян, Кирикеш, Феррари, Рожерио — Харруи, Лопес — Берарди, Распадори, Кириакопулос (Мюлдюр, 84) — Дефрель (Самеле, 88).

Дженоа: Сиригу — Хефти (Фарес, 64), Бани, Васкес — Камбиассо, Портанова (Кассата, 84), Бадель, Эрнани (Мелегони, 64), Ванхусден — Экубан (Кайседо, 84), Дестро (Пандев, 75).

Предупреждения: Распадори, Рожерио, Лопес.