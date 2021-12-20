Украина

Джанлука Ди Марцио пролил свет на трансферные слухи вокруг форварда "бело-синих".

Известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио прокомментировал интерес итальянских клубов к нападающему киевского Динамо Владиславу Супряге и защитнику Виталию Миколенко.

"Сампдория хотела приобрести Супрягу. Сначала Динамо хотело за него много денег, но под конец трансферного окна они почти договорились об аренде, но не успели по срокам.

Еще Салернитана хотела приобрести его. У его агентов есть итальянские партнеры, поэтому нормально, что они пытаются продвинуть его в Серию А.

Болонья первой хотела его подписать, но Динамо просило 10-11 млн евро. Теперь его можно забрать за хорошую сумму. Не знаю, интересен ли он еще этим клубам, но скорее всего, он поменялся за это время.

Миколенко не перешел в Наполи, потому что Динамо просило 35 млн долларов? Это не цены для итальянского футбола. После пандемии коронавируса мы не можем покупать игроков за такие цены, даже Наполи. Посмотрим, может какой-нибудь итальянский клуб и сможет его подписать", — сказал Ди Марцио в интервью YouTube-каналу Pressing.

Ранее сообщалось, что Супряга может перейти в чемпионат Румынии.