Украина

Румынский специалист высказался об игре форварда "бело-синих".

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал неожиданную замену нападающего Владислава Супрягу в концовке первого тайма матча одиннадцатого тура УПЛ против Львова (4:1).

"Дал ему возможность подумать о том, что было на поле, что он сделал. Он не забил мяч, который должен был, затем вернулся и сфолил на нашей половине, откуда началась ситуация с пенальти.

Влад должен был быть более внимательным и сконцентрированным в этих двух эпизодах. У него есть очень хорошие качества, о которых все знают – и физические, и техника, словом, у него есть все для нападающего.

Он должен понимать, что профессиональный футбол – это и сильный характер, и внимание. Надеюсь, из этой замены он сделает выводы. Это жизненный урок профессионального футболиста", — приводит слова Луческу пресс-служба "бело-синих".

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Львов — Динамо.