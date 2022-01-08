Генуэзский клуб усилился молодым форвардом.
Келвин Йебоа, twitter.com/genoacfc
08 января 2022, 18:23
Нападающий Штурма Келвин Йебоа перешел в Дженоа, сообщает официальный сайт итальянского клуба.
Детали сделки между клубами и контракта молодого форварда остаются неизвестными. В составе "грифонов" новичок будет играть под 45-м номером.
Йебоа выступал в составе Штурма с февраля 2021 года, перейдя из Тироля. В текущем сезоне 21-летний игрок провел 28 поединков в футболке австрийского клуба, забив 14 голов и совершив 8 ассистов.
В активе Йебоа имеется 2 матча в составе молодежной сборной Италии.
Ранее сообщалось, что Дженоа арендовала защитника Брайтона Лео Эстигора.