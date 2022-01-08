Италия

Генуэзский клуб усилился молодым форвардом.

Нападающий Штурма Келвин Йебоа перешел в Дженоа, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Детали сделки между клубами и контракта молодого форварда остаются неизвестными. В составе "грифонов" новичок будет играть под 45-м номером.

Йебоа выступал в составе Штурма с февраля 2021 года, перейдя из Тироля. В текущем сезоне 21-летний игрок провел 28 поединков в футболке австрийского клуба, забив 14 голов и совершив 8 ассистов.

В активе Йебоа имеется 2 матча в составе молодежной сборной Италии.

Ранее сообщалось, что Дженоа арендовала защитника Брайтона Лео Эстигора.