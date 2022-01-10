Италия

Вратарь Ювентуса высказался после победы своей команды в матче Серии А.

В 21-м туре чемпионата Италии туринский Ювентус на выезде добыл невероятную победу над Ромой (4:3).

Голкипер "старой синьоры" Войцех Щесны, который стал один им героев поединка, отбив пенальти, прокомментировал исход матча.

"Приятно отбить пенальти в такой важный момент поединка, но я был ближе к тому, чтобы пропустить, нежели отбить. Мне повезло, что соперник ударил как раз туда, куда я полетел. Я рано дернулся, рано начал движение прыжка.

Мы возвращаем наши лучшие кондиции, но до оптимальной формы еще далеко. Борьба за топ-4? Тот, кто не верит, может оставаться дома. Мы — Ювентус, мы всегда должны быть на вершине", — приводит слова польского футболиста Sky Italia.

В следующем туре туринский Ювентус сыграет домашний поединок против фриульского Удинезе.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Рома — Ювентус (3:4).