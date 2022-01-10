Италия

Футболист, похоже, выбыл до конца сезона.

Ювентус в рамках поединка двадцать первого тура в умопомрачительном триллере одержал волевую победу над Ромой.

Удачный результат для команды из Турина был омрачен травмой лидера Ювентуса Федерико Кьезы, который покинул поле еще в первом тайме.

Помощник главного тренера Марко Ландуччи подтвердил, что у Кьезы диагностировали растяжение левого подколенного сухожилья. Сегодня ожидается дополнительное обследование, которое покажет степень серьезности травмы.

По самым худшим прогнозам, футболист может пропустить остаток сезона.

В текущем сезоне Кьеза провел 18 поединков за Ювентус во всех турнирах, по четыре раза отметившись забитыми мячами и голевыми передачами.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Рома — Ювентус (3:4).