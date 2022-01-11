Италия

Форвард близок к возвращению на Родину.

Нападающий турецкого Фатих Карагюмюрк Фабио Борини близок к возвращению в Италию.

Как сообщает журналист и эксперт Football Italia Альфредо Педулла, футболист ведет переговоры по переходу в Сампдорию.

Вероятно, что в случае приобретения Борини "моряки" могут отказаться от трансфера Владислава Супряги из киевского Динамо.

Контакты между Фатих Карагюмюрк и Сампдорией уже начались. Клуб из Генуи готов заплатить компенсацию за 30-летнего футболиста.

В текущем сезоне на счету форварда 8 матчей в чемпионате Турции, в которых он отдал три голевых передачи.

Напомним, Борини за свою карьеру успел поиграть в Челси, Парму, Ливерпуль, Рому, Милан и другие клубы.

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