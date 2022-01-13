Италия

Защитнику Ювентуса Леонардо Бонуччи грозит дисквалификация.

Во время матча за Суперкубок Италии произошел конфликт между защитником Ювентуса Леонардо Бонуччи и секретарем Интера Кристиано Моццильо, подробности которого сообщила Il Tempo.

Когда пошло компенсированное время овертайма, Бонуччи стоял у кромки поля, готовясь выйти на замену на серию пенальти, но в это время Алексис Санчес забил победный мяч, и весь штаб Интера вместе с запасными рванул на поле праздновать.

В итоге Бонуччи оказался на пути ликующей "черно-синей" толпы, что, естественно, не помогло ему сохранять спокойствие.

Ma che ha fatto Bonucci al gol di Sanchez? pic.twitter.com/XMxUehnwz4 — Roberto Dupplicato (@duppli) January 12, 2022

Очевидцы происходившего сообщили сотрудникам прокуратуры, что события разворачивались следующим образом. Бонуччи оказался лицом к лицу с Моццильо и заорал: "Какого х... ты ржешь мне в лицо??? Я тебя убью!!!" После чего сопроводил свои слова несколькими толчками и ударами в область шеи опешившего от такого Моццильо.

Теперь действия Бонуччи будет рассматривать спортивный судья и игроку грозит дисквалификация в Серии А (матч за Суперкубок проходит под юрисдикцией Лиги, а не Федерации).