Италия

Наставник Милана высказался о прошедшем матче Кубка Италии.

В рамках 1/8 финала Кубка Италии Милан обыграл в дополнительное время Дженоа и сумел пройти дальше.

Главный тренер "россонери" Стефано Пьоли прокомментировал ход поединка, в котором его команда долгое время уступала в счете.

"В первом тайме мы много боролись, но играли без интенсивности и заслуженно ушли на перерыв при счете 0:1. Я недоволен своей работой, ведь я выбираю тактику и настраиваю футболистов. Значит, были приняты неверные решения.

Я не разочарован в своих игроках, я разочарован тем, как подготовил команду. Томори? Он почувствовал странные ощущения в мышцах и мы решили не рисковать. На днях он пройдет обследование и все станет ясно. У нас и так проблемы в обороне", — приводит слова специалиста сайт Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Милана против Дженоа.