Италия

Франческо Форте продолжит карьеру в Серии В.

Центрфорвард Франческо Форте вместо борьбы за выживание с Венецией постарается помочь Беневенто вернуться в Серию А — сообщает официальный Твиттер "ведьм".

Подробности трансфера пока не сообщаются.

28-летний Форте выступал за Интер (2 матча во всех турнирах, 0 голов), Пизу (24, 3), Форли (16, 2), Луккезе (39, 25), Кремонезе (15, 3), Терамо (14, 1), Перуджу (11, 3), Специю (33, 6), Ваасланд-Беверен (36, 9), Юве Стабию (32, 17) и Венецию (14, 2).

В настоящий момент Венеция занимает 17-е место в Серии А, а Беневенто — 2-е место в Серии В.