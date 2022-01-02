Италия

Аргентинский форвард "старой синьоры" пропустил конец года из-за травмы.

Нападающий туринского Ювентуса Пауло Дибала восстановился после травмы, сообщает пресс-служба "старой синьоры".

28-летний аргентинец тренировался в общей группе и выполнял всю программу на ровне со всеми.

Напомним, Пауло пропустил концовку прошедшего года из-за травмы.

В нынешнем сезоне Дибала провел 17 поединков, в которых забил восемь голов и отдал четыре ассиста.

Ближайший матч Ювентус проведет 6 января против Наполи. После 19 игр Ювентус набрал 34 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.