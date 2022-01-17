Италия

Football.ua собрал впечатления фанатов и работников медиа-служб о наиболее обсуждаемой теме вчерашнего дня.

На выходных случилось то, к чему предпосылки начали появляться еще несколько недель назад — руководство Дженоа досрочно прекратило сотрудничество с украинским специалистом Андреем Шевченко, который на посту главного тренера "грифонов" старался спасти команду от вылета из итальянской Серии A по итогам текущего сезона.

За 11 матчей под руководством нашего соотечественника коллектив из Генуи одержал всего одну победу — над Салернитаной в 1/16 финала Кубка Италии.

Абсолютный провал: что не получилось у Шевченко в Дженоа?

При оценке данного решения руководства Дженоа мнения спортивной прессы Италии и болельщиков разделились на два основных лагеря — поддержку украинскому наставнику выражают те, кто считает спешным вердикт правления "грифонов", а их антагонисты полагают, что дебютный опыт работы на клубном уровне попросту оказался не по плечу экс-футболисту.

Corriere dello Sport

В ленте новостей данного издания не удалось отыскать подробного анализа короткого периода работы Шевченко в клубе, а редакторы ограничились лишь поверхностной, но емкой фразой:

"Украинский тренер расплатился за плохую игру в чемпионате и вылет по итогу матча Кубка Италии против Милана".

La Gazette dello Sport

Культовое итальянское издание было чуть более щедрым на слова для подведения итогов работы Андрея Николаевича:

"Три очка за девять поединков чемпионата, игра команды, которая так и не вышла на качественно новый уровень, болезненное домашнее поражение от Специи — прямого конкурента в борьбе за выживание. Все это убедило американских владельцев Дженоа принять это непростое решение.

Шевченко принял клуб в середине ноября, когда тот находился в глубоком кризисе и с тяжелым кадровым положением. Кроме того, уже тогда было понятно, что наставник столкнется с невероятно тяжелым календарем поединков до Рождества.

В январе начались хоть какие-то трансферы, однако положение команды в турнирной таблице было ключевым фактором для отставки. Дженоа еще не потеряла шансы на спасение, но американское руководство не было намерено ждать до последнего".

Мнения болельщиков

"Проблема сегодня в том, что все бывшие игроки думают, что они могут стать тренерами, но в итоге эта самоуверенность их и губит. Только несколько избранных экс-футболистов действительно смогли стать тренерами. Остальные — просто авантюристы", — считает @CassamiaBonjour, на что тут же получает ответ от @gabrielchipumha:

"Чувак, Шева хорошо справился со сборной Украины, поэтому он — очень качественный тренер. Просто Дженоа — очень слабая команда, и даже лучший тренер может потерпеть с ней неудачу".

"Слава Богу, что они заплатили ему 20 млн евро за проявленное терпение", — подметил @PanchukAlex.

"На самом деле, в произошедшем нет его вины. Дженоа сейчас нестабильна. Шева попытался заставить их играть в приличный футбол, но владельцы команды, кажется, нетерпеливы", — сложно не согласиться со мнением @hussnianqaiser.

"Просто позор. Шевченко — хороший тренер и точно бы добился выполнения задач с этой командой. У руководства просто не хватает терпения, раз они так легко расстаются с тренерами. Честно, я бы хотел, чтобы Дженоа вылетела в Серию B в конце сезона после такого поступка", — посылает "лучи добра" @bmthcult.

"Никогда не стоит выбирать Дженоа в качестве первого места работы", — подвел черту @MilanMilitia.

Отметим, что уже появилась информация о том, что следующим местом работы Андрея Шевченко может стать сборная Польши, которой, также, как и Украине, в скором времени предстоит проходить плей-офф квалификации на чемпионат мира-2022.