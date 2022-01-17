Италия

Последние минуты матча против Специи надолго запомнятся болельщикам Милана.

В поединке 22 тура итальянской Серии А Милан на своем поле сенсационно уступил Специи со счетом 1:2.

В первом тайме все было относительно спокойно и предсказуемо — Милан большими силами атаковал ворота Специи, которая практически была взаперти на своей половине поля, иногда выбегая в контратаки.

В концовке первого тайма уже были первые намеки на "адекватное" судейство. Защитник Специи бросил мяч с аута своему вратарю Проведелю, который начал обрабатывать мяч и вместо "сферы" зарядил по ноге Леау. Сперва главный арбитр матча Марко Серра принял решение назначить штрафной для Специи за опасную игру против вратаря, но спустя пару минут он пошел смотреть повтор и после помощи со стороны ВАР назначил пенальти в ворота гостей. Вратарь получил желтую карточку за фол, но Эрнандес неудачно пробил с одиннадцатиметровой отметки мимо ворот.

Спустя минуту Леау вывел команду Стефано Пьоли вперед. Португалец здорово среагировал на заброс от Крунича и воспользовался ошибкой в обороне гостей. Рафаэль вышел один на один и уверенно перекинул вышедшего из ворот вратаря.

Во втором тайме "россонери" продолжали доминировать на поле, но Специя раз за разом угрожала опасными контратаками, особенно после выхода на замену Агудело. Спустя шесть минут после замены Агудело с линии вратарской замкнул прострел от Верде и сравнял счет в матче.

Как оказалось все самое интересное было впереди. Уже в компенсированное время Милан проводил классную атаку. В момент передачи на Мессиаса, Ребича перед штрафной сбил Николау, но мяч дошел до Жуниора, который пробил точно в ворота под перекладину. Однако за секунду до гола арбитр дал свисток из-за фола со стороны Николау, показав ему желтую карточку. В итоге Милан получил право на штрафной, а гол Мессиаса не был засчитан.

disgrace of a refereeing decision pic.twitter.com/EFZot77ESR — Karim 🪡 (@Futball_Karim) January 17, 2022

Спустя пару минут Агудело выцарапал мяч на чужой половине поля и отдал передачу на Коваленко, который тут же прострелил в штрафную на Гьяси. Эммануэль первым касанием достал мяч, а вторым пробил мимо Меньяна, тем самым принеся своей команде сенсационную победу.

После 22 игр Милан набрал 48 очков и занимает второе место в турнирной таблице Серии А и не смог опередить Интер, у которого на один балл больше. У Специи 22 балла и 14 строчка.

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