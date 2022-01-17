Италия

Украинский полузащитник вышел на поле на заключительных минутах матча.

В поединке 22 тура итальянской Серии А Специя в гостях вырвала победу над Миланом (2:1).

В этом поединке украинский полузащитник Виктор Коваленко вышел на замену на 80 минуте при счете 1:1.

Тем не менее, на шестой компенсированной минуте 25-летний украинец получил мяч от Агудело на левом фланге, после чего моментально прострелил в штрафную, где Гьяси переправил сферу в ворота, принесу победу своей команде.

Для Коваленко это была вторая результативная передача в составе Специи, за которую он уже провел 13 матчей. Также на его счету один забитый мяч.

За свои минуты Коваленко успел сделать семь касаний по мячу, 1 раз пробил по воротам, сделал один ключевой пас, отдал три точных передачи и выиграл одну верховую дуэль.

Портал SofaScore оценил действия Коваленко в 7,4 балла. Это третья оценка в составе Специи среди всех футболистов, принявших участие в матче. Whoscred оценил действия украинца в 7 баллов.

Также отметим, что в данном матче было далеко неоднозначное судейство со стороны Марко Серры.