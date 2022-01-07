Италия

Украинский хавбек вернулся в основную группу футболистов Специи.

Полузащитник Специи Виктор Коваленко вылечился от коронавируса и может приступить к тренировкам с командой.

Кроме Коваленко, в строй после COVID-19 вернулись Рей Манай, Петко Христов и Мбала Нзола.

Таким образом, футболисты смогут принять участие в поединке против Дженоа, который состоится в воскресение, 9 января в 19:30.

В текущем сезоне Коваленко принял участие в 13 матчах за Специю во всех турнирах, забив один мяч, а также отдав две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что экс-тренер Милана отказался возглавить Специю.