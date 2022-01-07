Украинский хавбек вернулся в основную группу футболистов Специи.
виктор коваленко, getty images
07 января 2022, 20:08
Полузащитник Специи Виктор Коваленко вылечился от коронавируса и может приступить к тренировкам с командой.
Кроме Коваленко, в строй после COVID-19 вернулись Рей Манай, Петко Христов и Мбала Нзола.
Таким образом, футболисты смогут принять участие в поединке против Дженоа, который состоится в воскресение, 9 января в 19:30.
В текущем сезоне Коваленко принял участие в 13 матчах за Специю во всех турнирах, забив один мяч, а также отдав две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что экс-тренер Милана отказался возглавить Специю.