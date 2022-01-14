Полузащитник сдал два отрицательных теста на коронавирус.
Петр Зьелински, Getty Images
14 января 2022, 16:30
После унизительного поражения в Кубке Италии от Фиорентины Наполи дождался и хорошей новости — вернулся в строй Петр Зьелински.
Ключевой полузащитник команды сдал два последовательных отрицательных теста на коронавирус — сообщил официальный Твиттер клуба.
Зьелински присоединился к основной группе и готовится к матчу 22 тура против Болоньи.
Поединок Болонья — Наполи запланирован на понедельник, 17 января, на 19:30 по киевскому времени.