Италия

Полузащитник сдал два отрицательных теста на коронавирус.

После унизительного поражения в Кубке Италии от Фиорентины Наполи дождался и хорошей новости — вернулся в строй Петр Зьелински.

Ключевой полузащитник команды сдал два последовательных отрицательных теста на коронавирус — сообщил официальный Твиттер клуба.

Зьелински присоединился к основной группе и готовится к матчу 22 тура против Болоньи.

Поединок Болонья — Наполи запланирован на понедельник, 17 января, на 19:30 по киевскому времени.