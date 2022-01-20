Италия

Француз рассказал о том, как изменился с переходом в Милан.

После того, как Тео Эрнандес согласовал с Миланом новый контракт до 2026 года, француз объяснил, почему ему больше нравится здесь, а не в Реале.

"Начнем с того, что моим кумиром был Паоло Мальдини, и именно он сыграл особую роль в моем становлении как футболиста и, собственно, переходе в Милан, – цитирует "атакующего защитника" Goal. – У нас сложились близкие отношения, мы часто говорили о том, каким игроком я являюсь, и как стать еще лучше".

"В Милане у мена больше свободы, меня никто не ограничивает в походах вперед, поэтому я чувствую себя здесь более уверенным, чем в Реале, где таких вольностей мне никто не позволял".

"Также я очень комфортно чувствую себя рядом с Рафаэлем Леау. Мы образуем очень быструю связку с хорошим взаимопониманием, поэтому часто добиваемся успеха. Он сильнее меня в игре один на один, я лучше на скорости — и пользуюсь пространством, которое он создает своими действиями".

"Крайнему защитнику сложно стать таким же ключевым игроком для команды, какими были Франческо Тотти, Зинедин Зидан или Кака, но мне нравится раздавать передачи, дирижировать игрой. Впрочем, для начала надо поработать над надежностью в обороне".

24-летний защитник провел 4 матча в составе национальной сборной Франции (1 гол) и выступал за Атлетико В (10 голов во всех турнирах, 0 голов), Алавес (38, 2), Реал (23, 0), Реал Сосьедад (28, 1) и Милан (105, 19).