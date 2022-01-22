Италия

Футболист покинул итальянский клуб.

Полузащитник Дженоа Валон Берами принял решение покинуть "грифонов", сообщает пресс-служба клуба.

Сообщается, что 36-летний швейцарский хавбек расторг контракт с клубом.

🔴🔵 Valon #Behrami ha risolto il suo contratto con il Genoa.



💪 Grazie di tutto, Valon! pic.twitter.com/W6le0WbfVq — Genoa CFC (@GenoaCFC) January 21, 2022

Отметим, что Берами выступал за Дженоа с сезона-2019/20. В текущем розыгрыше Серии А он сыграл лишь 10 игр, а последние 6 матчей залечивал травму.

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