Бразилия

Американским инвесторам хочется потягаться с City Group или Red Bull.

Компания 777 Partners, владеющая Дженоа, начала переговоры о покупке бразильского клуба Васко да Гама — сообщает Calcio e Finanza.

777 Partners, вместо того, чтобы спасти от вылета из Серии А старейший клуб Италии, объявила о намерении пойти по стопам City Group и Red Bull, скупая футбольные клубы по всему миру.

На данный момент, помимо владения 99% акций Дженоа, 777 Partners принадлежит миноритарный пакет акций Севильи.

Впрочем, Васко да Гама имеет предложения от нескольких инвесторов, и в ближайшие месяцы будет их изучать.

Ранее Дженоа уволила Андрея Шевченко и на его место назначила Александера Блессина.