Италия

Немецкий специалист попробует спасти "грифонов" от вылета из Серии А.

Дженоа на своем официальном сайте объявила о назначении нового главного тренера, которым стал Александер Блессин.

Соглашение с 49-летним немецким специалистом рассчитано до 2024 года.

Ранее Блессин работал с молодежной командой Лейпцига и затем главным тренером бельгийского Остенде.

В Дженоа Блессин сменил ранее уволенного Андрея Шевченко, который работал с "грифонами" с ноября 2021 года.

После 22 игр Дженоа набрала 12 очков и занимает предпоследнее, 19 место в турнирной таблице Серии А.

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