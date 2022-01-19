Немецкий специалист попробует спасти "грифонов" от вылета из Серии А.
Александер Блессин,
19 января 2022, 23:13
Дженоа на своем официальном сайте объявила о назначении нового главного тренера, которым стал Александер Блессин.
Соглашение с 49-летним немецким специалистом рассчитано до 2024 года.
Ранее Блессин работал с молодежной командой Лейпцига и затем главным тренером бельгийского Остенде.
В Дженоа Блессин сменил ранее уволенного Андрея Шевченко, который работал с "грифонами" с ноября 2021 года.
После 22 игр Дженоа набрала 12 очков и занимает предпоследнее, 19 место в турнирной таблице Серии А.
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