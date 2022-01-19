Италия

"Грифоны" готовы побороться за экс-наставника Наполи.

Дженоа продолжает поиски главного тренера, после того как отправила в отставку Андрея Шевченко.

Одним из таким вариантов видится для руководство итальянцев Дженнаро Гаттузо, последним местом которого был Наполи.

По информации Альфредо Педуллы, стороны уже провели предварительные переговоры, однако экс-футболист Милана не дал окончательный ответ.

Помимо Гаттузо Дженоа также рассматривает Давиде Николу в качестве преемника Шевченко.

Ранее сообщалось, что в услугах Гаттузо заинтересован также Эвертон.