"Грифоны" готовы побороться за экс-наставника Наполи.
дженнаро гаттузо, Getty images
19 января 2022, 16:49
Дженоа продолжает поиски главного тренера, после того как отправила в отставку Андрея Шевченко.
Одним из таким вариантов видится для руководство итальянцев Дженнаро Гаттузо, последним местом которого был Наполи.
По информации Альфредо Педуллы, стороны уже провели предварительные переговоры, однако экс-футболист Милана не дал окончательный ответ.
Помимо Гаттузо Дженоа также рассматривает Давиде Николу в качестве преемника Шевченко.
Ранее сообщалось, что в услугах Гаттузо заинтересован также Эвертон.