Италия

Украинец попал в стартовый состав команды.

Специя проведет домашнюю встречу с Сампдорией в рамках 23-го тура итальянской Серии А.

Полузащитник Виктор Коваленко попал в стартовый состав "орлят" и начнет поединок с первых минут.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 15 матчей в составе Специи, отличившись одним голом и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что ассист Коваленко помог Специи вырвать победу над Миланом.

Матч Специя – Сампдория состоится на стадионе Альберто Пикко и начнется в 16:00 по киевскому времени.