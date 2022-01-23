Украинец попал в стартовый состав команды.
Виктор Коваленко, Getty Images
23 января 2022, 15:18
Специя проведет домашнюю встречу с Сампдорией в рамках 23-го тура итальянской Серии А.
Полузащитник Виктор Коваленко попал в стартовый состав "орлят" и начнет поединок с первых минут.
В текущем сезоне 25-летний игрок провел 15 матчей в составе Специи, отличившись одним голом и тремя ассистами.
Ранее сообщалось, что ассист Коваленко помог Специи вырвать победу над Миланом.
Матч Специя – Сампдория состоится на стадионе Альберто Пикко и начнется в 16:00 по киевскому времени.