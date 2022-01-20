Полузащитник Антонио Пио Йерволино стал первым новобранцем клуба при новом владельце.
Данило Йерволино - новый владелец Салернитаны, фото ФК Салернитана
20 января 2022, 15:43
Салернитана начала усиление состава с подписания контракта с племянника нового владельца клуба — сообщает calciomercato.it.
Антонио Пио Йерволино перешел из Имолезе на правах свободного агента. 18-летний центральный полузащитник подписал контракт с клубом своего дяди Данило Йерволино до 30 июня 2024 года.
Выступления за "морских коньков" Йерволино-младший начнет в "примавере".
Йерволино-старший приобрел Салернитану в последний день 2021 года.