Италия

Ивуарийский вингер присоединился к бергамаскам.

Нападающий Сассуоло Жереми Бога перешел в Аталанту, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Бога присоединился к Аталанте на правах аренды до конца сезона с обязательством выкупа за 20 миллионов евро. В новом клубе ивуарийский вингер будет играть под 10-м номером.

Бога выступал в составе Сассуоло с 2018 года, перейдя из Челси. В текущем сезоне 25-летний игрок провел 12 поединков в футболке "черно-зеленых", отличившись тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Аталанта продлила контракт с полузащитником Ремо Фройлером.