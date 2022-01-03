Украина

Функционер поделился информацией о планах клуба.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал о желании продлить соглашение с полузащитником Манором Соломоном и объяснил отказ от трансфера вингера Сассуоло Жереми Бога.

"Мы обсуждаем заключение нового контракта с Соломоном, буквально неделю назад говорил с его агентом, так что движемся в этом направлении.

Что касается Бога, да, он хороший футболист, и любой тренер был бы рад видеть такого игрока у себя в команде. Но если сегодня сравнивать, то Соломон, возможно, показал свой не лучший сезон, думаю, есть объективные причины. Если этих игроков сравнить по статистике, то, как в этом сезоне, так и в прошлом, Соломон показал лучший результат, чем Бога, к тому же Манор моложе на три года", – рассказал Палкин в интервью официальному сайту клуба.

В текущем сезоне Соломон провел 26 поединков в футболке "горняков", отличившись четырьмя голами и двумя ассистами.

Ранее Палкин рассказал о будущем полузащитника Евгения Коноплянки в Шахтере.