Италия

Фанаты "фиалок" недовольны решением форварда.

Полиция Флоренции приняла решение обеспечить безопасность нападающего Душана Влаховича, который вызвал недовольство у болельщиков Фиорентины.

Фиорентина согласилась отпустить Влаховича в Ювентус за 75 миллионов евро. Ожидается, что в ближайшее время туринский клуб завершит подписание сербского форварда.

Эта новость вызвала гневную реакцию у фанатов "фиалок", которые начали озвучивать угрозы в его адрес и вывешивать оскорбительные банеры. Полиция решила организовать наблюдение за домом Влаховича, чтобы избежать каких-либо эксцессов.

Влахович присоединился к Фиорентине в 2018 году из Партизана за сумму около 2 миллионов евро. В текущем сезоне 21-летний игрок провел 24 поединка в футболке "фиолетовых", забив 20 голов и отдав 4 результативных передачи.