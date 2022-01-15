Италия

Агент нападающего отказывается рассматривать предложения.

Контракт нападающего Фиорентины Душана Влаховича с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года, при этом агент футболиста категорически отказывается рассматривать как предложения других клубов, так и варианты продления соглашения — сообщает Corriere dello Sport.

По слухам, 21-летним сербом интересуются Арсенал, Атлетико, ПСЖ и другие, но агент футболиста Дарко Ристич не идет на контакт с их представителями, равно как и с руководством Фиорентины.

Если дело пойдет так и дальше, то "фиалки" рискуют потерять Влаховича в статусе свободного агента.

Тем временем директор Фиорентины заявил, что клуб пока не получал официальных предложений по продаже нападающего.