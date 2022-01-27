Италия

"Старая синьора" хочет избавиться от вингера в январе.

Деян Кулусевски (в центре) в матче с Миланом, Getty Images

Деян Кулусевски (в центре) в матче с Миланом, Getty Images

Ювентус предложил Милану подписать нападающего Деяна Кулусевски до закрытия трансферного окна, сообщает портал Calciomercato.

Кулусевски не входит в планы тренерского штаба Ювентуса, и клуб хотел бы отдать его в аренду. Руководство туринского клуба предложило услуги шведского вингера Милану и готово включить в сделку опцию выкупа.

Ранее Кулусевски отказался от перехода в Эвертон, поскольку хочет продолжить выступления в Серии А.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 27 поединков в футболке "бьянконери", отличившись двумя голами и тремя ассистами.

Напомним, Милан объявил о подписании нападающего Црвены Звезды Марко Лазетича.