"Старая синьора" хочет избавиться от вингера в январе.
Деян Кулусевски (в центре) в матче с Миланом, Getty Images
27 января 2022, 17:52
Ювентус предложил Милану подписать нападающего Деяна Кулусевски до закрытия трансферного окна, сообщает портал Calciomercato.
Кулусевски не входит в планы тренерского штаба Ювентуса, и клуб хотел бы отдать его в аренду. Руководство туринского клуба предложило услуги шведского вингера Милану и готово включить в сделку опцию выкупа.
Ранее Кулусевски отказался от перехода в Эвертон, поскольку хочет продолжить выступления в Серии А.
В текущем сезоне 21-летний игрок провел 27 поединков в футболке "бьянконери", отличившись двумя голами и тремя ассистами.
Напомним, Милан объявил о подписании нападающего Црвены Звезды Марко Лазетича.