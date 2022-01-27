Италия

Украинец не смог расторгнуть контракт с итальянской Дженоа.

Украинский специалист Андрей Шевченко не будет главным тренером сборной Польши. Об этом сообщает журналист Игорь Цыганык в своем твиттере.

По информации источника, 45-летний украинец не смог расторгнуть контракт с итальянской Дженоа, откуда он был уволен в середине января.

Несмотря на увольнение, украинец остался на контракте с "грифонами", которые продолжают выплачивать ему зарплату.

Из-за этого Польский футбольный союз будет выбирать главного тренера из своих ранее намеченных кандидатов. По слухам из СМИ, на это место претендуют Адам Навалка, Ян Урбан и Клаудио Раньери.

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