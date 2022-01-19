Италия

Победу команде Алессио Дионизи принес единственный забитый мяч в исполнении Харруи.

Сассуоло в поединке 1/8 финала Кубка Италии минимально обыграл Кальяри со счетом 1:0.

Единственный и победный мяч для команды Алессио Дионизи был забит в середине первого тайма, а его автором стал полузащитник Абду Харруи.

В четвертьфинале Сассуоло сыграет против туринского Ювентуса, который разгромил Сампдорию (4:1).

Сассуоло — Кальяри 1:0

Гол: Харруи, 18.

Сассуоло: Пеголо — Мюлдюр, Руан, Феррари, Рожерио — Харруи, Маньянелли (Лопес, 46) — Дефрель, Распадори, Кириакопулос (Пелузо, 74) — Скамакка (Фраттези, 69).

Кальяри: Радунович — Оберт, Альтаре (Голданига, 46), Карбони — Дзаппа, Куфалидис (Десогус, 78), Ладинетти (Кавоути, 87), Нандес, Дальберт — Паволетти, Гальяно (Перейро, 66).

Предупреждения: Феррари — Оберт.