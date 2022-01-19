Италия

"Сардинцы" не смогут рассчитывать на двух основных исполнителей в матче Кубка Италии.

В 1/8 финала Кубка Италии Кальяри в гостях предстоит встретиться с Сассуоло.

За несколько часов до матча "сардинцы" объявили о двух положительных тестах на коронавирус в стане команды. Участия в матче не смогут принять Алессио Краньо и Алессандро Дейола.

Однако есть и хорошие новости для поклонников Кальяри — отрицательный тест получил Кристиан Олива.

Отметим, что вместе с Краньо и Дейолой количество зараженных в стане Кальяри футболистов достигло 11 (вместе с командой Примаверы).

Поединок Сассуоло — Кальяри начнется в 18:30 по киевскому времени.

Ранее федерация футбола Италии представила обновленный ковид-протокол.