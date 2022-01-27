Италия

Вскоре футболист пройдет медосмотр и подпишет контракт со "старой синьорой".

Нападающий Фиорентины Душан Влахович в ближайшее время станет игроком туринского Ювентуса. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По информации источника, сторонам удалось согласовать все детали перехода 21-летнего серба, включая сумму трансфера, комиссионные и зарплату футболиста.

В ближайшее время Душан пройдет медосмотр в Турине и подпишет долгосрочный контракт со "старой синьорой".

Влахович обойдется Ювентусу в 75 миллионов евро, а сам серб будет зарабатывать по семь миллионов евро за сезон.

В нынешнем сезоне Влахович провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что полиция Флоренции организовала охрану для Влаховича.