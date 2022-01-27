Вскоре футболист пройдет медосмотр и подпишет контракт со "старой синьорой".
Душан Влахович, Getty Images
27 января 2022, 23:39
Нападающий Фиорентины Душан Влахович в ближайшее время станет игроком туринского Ювентуса. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По информации источника, сторонам удалось согласовать все детали перехода 21-летнего серба, включая сумму трансфера, комиссионные и зарплату футболиста.
В ближайшее время Душан пройдет медосмотр в Турине и подпишет долгосрочный контракт со "старой синьорой".
Влахович обойдется Ювентусу в 75 миллионов евро, а сам серб будет зарабатывать по семь миллионов евро за сезон.
В нынешнем сезоне Влахович провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал 2 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что полиция Флоренции организовала охрану для Влаховича.