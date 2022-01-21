Клуб открыт к продаже своего форварда.
душан влахович, getty images
21 января 2022, 13:16
Директор Фиорентины Джо Барроне подтвердил информацию СМИ о том, что в нападающем его команды Душане Влаховиче заинтересованы клубы АПЛ.
Кроме того, функционер выразил готовность команды расстаться с форвардом.
"Некоторые английские клубы ведут с нами переговоры о покупке Влаховича. Соглашения не достигнуто, но мы открыты к продаже. Я сделал запрос агенту Душана касаемо его будущего, но по-прежнему не услышал ответ", — приводит слова Барроне Sky Italia.
Отметим, что самым активным клубом касаемо трансфера сербского нападающего является лондонский Арсенал, который готов выложить 70 млн евро за Влаховича.
Контракт серба с Фиорентиной рассчитан до лета 2023 года, а Transfermarkt оценивает его в 70 млн евро.
Ранее сообщалось, что Ювентус предложил одного своего футболиста и 35 млн евро за Влаховича.