Италия

Клуб открыт к продаже своего форварда.

Директор Фиорентины Джо Барроне подтвердил информацию СМИ о том, что в нападающем его команды Душане Влаховиче заинтересованы клубы АПЛ.

Кроме того, функционер выразил готовность команды расстаться с форвардом.

"Некоторые английские клубы ведут с нами переговоры о покупке Влаховича. Соглашения не достигнуто, но мы открыты к продаже. Я сделал запрос агенту Душана касаемо его будущего, но по-прежнему не услышал ответ", — приводит слова Барроне Sky Italia.

Отметим, что самым активным клубом касаемо трансфера сербского нападающего является лондонский Арсенал, который готов выложить 70 млн евро за Влаховича.

Контракт серба с Фиорентиной рассчитан до лета 2023 года, а Transfermarkt оценивает его в 70 млн евро.

Ранее сообщалось, что Ювентус предложил одного своего футболиста и 35 млн евро за Влаховича.