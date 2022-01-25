Туринцы готовы оформить трансфер форварда.
Влахович с одноклубниками, Getty Images
25 января 2022, 11:56
Нападающий Фиорентины Душан Влахович очень интересен туринскому Ювентусу.
По информации La Gazzetta dello Sport, "старая сеньора" выкупить контракт Влаховича у Фиорентины за 60 миллионов евро.
Таким образом Ювентус ближе всех среди претендентов на подписание Влаховича, ведь "фиалки" готовы принять их предложение.
Сообщается, что Влахович уже согласовал с Ювентусом пятилетний контракт на семь миллионов евро в год.
Помимо Ювентуса сербским футболистом интересовались Арсенал, Ньюкасл, Бавария и другие клубы.
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