Италия

Туринцы готовы оформить трансфер форварда.

Нападающий Фиорентины Душан Влахович очень интересен туринскому Ювентусу.

По информации La Gazzetta dello Sport, "старая сеньора" выкупить контракт Влаховича у Фиорентины за 60 миллионов евро.

Таким образом Ювентус ближе всех среди претендентов на подписание Влаховича, ведь "фиалки" готовы принять их предложение.

Сообщается, что Влахович уже согласовал с Ювентусом пятилетний контракт на семь миллионов евро в год.

Помимо Ювентуса сербским футболистом интересовались Арсенал, Ньюкасл, Бавария и другие клубы.

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