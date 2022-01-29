Италия

Опытный защитник будет искать новую команду.

Защитник Ромы Федерико Фасио в ближайшее время расторгнет контракт с "волками".

Футболист не попал в заявку клуба на сезон 2021/22 Серии А и долго время лишь тренируется с командой. Переговоры руководства "волков" и аргентинца увенчались успехом для представителей Ромы — Фасио согласился досрочно покинуть команду.

Фасио присоединился к Роме в 2016 году и с тех пор сыграл 169 матчей в футболке римлян, отличившись 14 забитыми мячами.

Ранее сообщалось об интересе Салернитаны и Сампдории к Фасио.