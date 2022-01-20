Италия

Состоялся заключительный матч 1/8 финала Кубка Италии.

В заключительном матче 1/8 финала Кубка Италии Рома на своем поле обыграла Лечче со счетом 3:1.

Счет в матче был открыт на 14 минуте поединка, когда Артуро Калабрези расписался в воротах "волков". В концовке первого тайма Мараш Кумбулла сравнял счет перед перерывом.

Затем в начале второго тайма результативным ударом отметился Тэмми Абрахам. Спустя восемь минут Марио Гарджуло за две минуты умудрился получить две желтые карточки и оставил свою команду в меньшинстве. Окончательный счет на табло установил Эльдор Шомуродов на последних минутах встречи.

Таким образом, Рома прошла в четвертьфинал Кубка Италии, где сыграет против миланского Интера, который с трудом прошел Эмполи (3:2).

Рома — Лечче 3:1

Голы: Кумбулла, 40, Абрахам, 54, Шомуродов, 81 — Калабрези, 14.

Рома: Патрисиу — Карсдорп, Кумбулла, Ибаньес, Мэйтленд-Найлз (Винья, 46) — Кристанте, Верету (Дзаньоло, 46) — Перес (Мхитарян, 46), Оливейра, Афена-Гьян (Шомуродов, 64) — Абрахам (Залевски, 86).

Лечче: Блеве (Габриэл, 21) — Жандре, Калабрези, Дермаку (Лучони, 46), Баррека — Листковски (Фараго, 65), Блен — Хельгасон (Бьеркенгрен, 68), Гарджуло, Ди Мариано (Кода, 46) — Оливьери.

Предупреждения: Афена-Гьян, Ибаньес, Абрахам — Листковски, Хельгасон, Ди Мариано, Гарджуло.

Удаление: Гарджуло, 62 (вторая желтая карточка).