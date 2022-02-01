Италия

Тренер разочарован зимним трансферным окном.

Главный тренер Лацио Маурицио Сарри возлагал большие надежды на зимнее трансферное окно, но его ждало разочарование — утверждает журналист Альфредо Педулла.

Сарри настаивал на приобретении крайнего защитника, центрального полузащитника и нападающего на замену Ведату Мурики.

В итоге от Мурики удалось избавиться, но пришедший вместо него форвард сборной Кабо-Верде Жоване Кабрал, арендованный у лиссабонского Спортинга, оказался совершенно не в форме, а остальные позиции закрыть вообще не удалось.

В итоге Сарри поставил ультиматум: либо он сам будет определять трансферную политику клуба, либо откажется продлевать контракт с Лацио.