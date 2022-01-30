Приход румынского вингера может решить кадровые проблемы "богини".
Валентин Михайлэ, Getty Images
30 января 2022, 17:27
Аталанта согласовала с Пармой условия трансфера вингера Валентина Михэйлэ — резюмирует Football Italia сообщения в СМИ.
Бергамаски заплатят 1 миллион евро за аренду 21-летнего румына до конца сезона, а еще за 8 миллионов смогут подписать с ним полноценный контракт.
Приход Михэйлэ даст возможность отправить Алексея Миранчука в Лацио.
Михэйлэ провел 5 матчей в составе национальной сборной Румынии (1 гол) и выступал за Университатю Крайова (70 матчей во всех турнирах, 10 голов) и Парму (29, 6).