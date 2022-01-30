Италия

Приход румынского вингера может решить кадровые проблемы "богини".

Аталанта согласовала с Пармой условия трансфера вингера Валентина Михэйлэ — резюмирует Football Italia сообщения в СМИ.

Бергамаски заплатят 1 миллион евро за аренду 21-летнего румына до конца сезона, а еще за 8 миллионов смогут подписать с ним полноценный контракт.

Приход Михэйлэ даст возможность отправить Алексея Миранчука в Лацио.

Михэйлэ провел 5 матчей в составе национальной сборной Румынии (1 гол) и выступал за Университатю Крайова (70 матчей во всех турнирах, 10 голов) и Парму (29, 6).