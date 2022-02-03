Италия

Клуб официально объявил о продолжении сотрудничества с защитником.

Маттео Габбья подписал новый контракт с Миланом — сообщил официальный сайт "дьяволов".

Новое соглашение с 22-летним защитником рассчитано до июня 2026 года.

За свою карьеру воспитанник Милана провел 30 матчей (1 гол) во всех турнирах в аренда в Луккезе и 31 матч (без голов) в первой команде "россонери".

Ранее контракт с Миланом согласился Златан Ибрагимович.