Италия 03 февраля 2022, 22:14 Габбья продлил контракт с Миланом Клуб официально объявил о продолжении сотрудничества с защитником. Фото ФК Милан 03 февраля 2022, 22:14 Маттео Габбья подписал новый контракт с Миланом — сообщил официальный сайт "дьяволов". Новое соглашение с 22-летним защитником рассчитано до июня 2026 года. За свою карьеру воспитанник Милана провел 30 матчей (1 гол) во всех турнирах в аренда в Луккезе и 31 матч (без голов) в первой команде "россонери". Ранее контракт с Миланом согласился Златан Ибрагимович. Люди Маттео Габбья Команды Милан Источники ФК Милан Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте