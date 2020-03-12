Италия

Еще один игрок Серии А подхватил инфекцию.

Вирус Covid-19 выявлен у нападающего Сампдории Маноло Габбьядини. Об этом заявил сам игрок в своем Twitter:

"Я также получил положительный результат на коронавирус. Я хочу поблагодарить всех, кто написал мне, многие сообщения уже пришли. Я все еще хочу сказать вам, что я в порядке, так что не волнуйтесь. Следуйте всем правилам, оставайтесь дома, и все получится", — написал футболист.

Форвард генуезского клуба стал вторым игроком Серии А, вслед за Даниэле Ругани, у которого выявлена данная инфекция.

Напомним, в Италии отменены все спортивные мероприятия до 3 апреля. На Аппенинском полуострове вирусом инфицировано 12 462 человека, из них 827 человек умерли и 1 045 вылечились.

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