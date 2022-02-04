Полузащитник не следил за интересом к своей персоне.
Марцело Брозович, Getty Images
04 февраля 2022, 13:00
Рассуждая о шансах команд в Миланском дерби, Gazzetta dello Sport выяснила, что Марцело Брозович уже давно принял решение продлить контракт с Интером.
Контракт хорвата с "нерадзурри" истекал в июне 2022 года, поэтому многие клубы, в том числе Барселона и Тоттенхэм, всерьез прощупывали почву на предмет перехода в статусе свободного агента.
В то же время некоторые источники в Италии утверждали, что Интер и Брозович уже согласовали новый контракт с ежегодной зарплатой в 6 миллионов евро и бонусами, которые могут достигнуть еще 1 миллиона в год.