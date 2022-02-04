Италия

Полузащитник не следил за интересом к своей персоне.

Рассуждая о шансах команд в Миланском дерби, Gazzetta dello Sport выяснила, что Марцело Брозович уже давно принял решение продлить контракт с Интером.

Контракт хорвата с "нерадзурри" истекал в июне 2022 года, поэтому многие клубы, в том числе Барселона и Тоттенхэм, всерьез прощупывали почву на предмет перехода в статусе свободного агента.

Brozovic e Theo, gli spaccaderby: provate a prendergli la palla #gazzaderby #InterMilan https://t.co/cAnhRKxPyV — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) February 4, 2022

В то же время некоторые источники в Италии утверждали, что Интер и Брозович уже согласовали новый контракт с ежегодной зарплатой в 6 миллионов евро и бонусами, которые могут достигнуть еще 1 миллиона в год.