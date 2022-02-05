Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В поединке 24-го тура итальянской Серии А Дженоа отправилась в гости к Роме

По итогам двух таймов командам так и не удалось реализовать свои моменты, а финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Более того, как Рома, так и Дженоа были вынуждены доигрывать встречу в неполных составах. Так, Эстигор оставил гостей в меньшинстве на 69 минуте, а Дзаньоло уровнял составы уже на пятой компенсированной минуте ко второму тайму.

Обзор матча:

Рома — Дженоа 0:0

Рома: Руй Патрисиу, Карсдорп (Верету, 71), Смоллинг, Манчини, Рожер, Мэйтленд-Найлз (Афена-Гьян, 57), Мхитарян, Сержиу Оливейра (Эль-Шаарави, 57), Кристанте, Дзаньоло, Абрахам.

Дженоа: Сиригу, Хефти, Бани (Эстигор, 45), Ванхойсден, Васкес, Бадель, Стураро, Портанова (Максимович, 71), Дестро (Пикколи, 57), Экубан (Мелегони, 71), Йебоа (Амири, 57).

Предупреждения: Ванхойсден, Манчини, Васкес.

Удаление: Эстигор - Дзаньоло.