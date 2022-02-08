Италия

Наставник "россонери" поделился своими мыслями о шведском форварде.

Главный тренер Милана Стефано Пьоли прокомментировал восстановление возрастного нападающего Златана Ибрагимовича после травмы ахиллова сухожилия.

"Златан изменился — он как лев в клетке. У него есть мотивация и амбиции помогать команде на поле, поэтому он надеется вскоре вернуться в строй. Завтра он сыграть не сможет. Посмотрим, что будет дальше", — приводит слова Пьоли Football-Italia со ссылкой на Sport Mediaset.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович пропустит ближайшие матчи Милана против Лацио в Кубке Италии и Сампдории в чемпионате.

В нынешнем сезоне Ибрагимович провел 19 поединков, в которых забил восемь голов и отдал два ассиста.