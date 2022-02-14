Италия

В среду, 15 февраля, федерация футбола Италии обязала Серию А выбрать себе президента.

Италия готова избрать нового президента Серии А — утверждает Calciomercato.com.

После нескольких неудачных попыток выдвинуть устраивающего всех кандидата, им стал 55-летний Карло Бономи, сделавший себе имя в киноиндустрии.

Главным преимуществом Бономи является его близкое личное знакомство как со спортивными чиновниками, так и с кабинетом министров Италии.

Для того, чтобы быть избранным, кандидат на пост президента Серии А должен получить не менее 14 голосов.